La Pro Loco ha allestito “Il settembre ortano”

Un fine settimana di concerti nelle incantevoli piazzette di Pietralata, del Belvedere e delle Erbe

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – La Pro Loco ha organizzato il Settembre ortano, una serie di eventi culturali che prevede un intenso cartellone di sette eventi disseminati in due settimane ed ubicati nelle piazzette più suggestive del Centro Storico.

Per le serate di questo weekend, la Pro Loco propone i concerti di Nostoplive, venerdi 4 settembre in piazza Pietralata, i Bartender sabato 5 settembre in piazza Belvedere e Jungle Acoustic domenica 6 settembre in Piazza d’Erba.

Il primo appuntamento, il concerto dei Tirabusciò, è andato in scena martedì sera in piazza della Libertà.

Nella serata del 3 settembre in terrazza-Giardino si e’ svolta la proiezione degli “storici” cortometraggi girati negli anni Sessanta dai Cineamatori con la partecipazione di attori ortani, appuntamento che sarà replicato sabato 12 settembre, sempre presso la Terrazza Giardino, recentemente arricchita di un nuovo arredo urbano e impreziosita dalla scultura “ Omaggio al Cinema” dedicata alla figura di Filoteo Alberini e realizzata dallo scultore viterbese Roberto Joppolo, su commissione del Comune di Orte.

Gli eventi musicali proseguiranno in questo fine settimana venerdì 11 settembre con il “ Ctf trio “ in piazza Fratini domenica 13 settembre si esibiranno le “ Ladies “ in via Etrusca.

La Pro Loco di Orte ha reso noto che gli appuntamenti sono a ingresso limitato per il pubblico ed il numero massimo di spettatori viene definito in base alle caratteristiche delle piazze.