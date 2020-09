“Comune di Ronciglione sanzionato per un importo di 20.000€ per i lavori di via Garibaldi”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo. Ieri in Consiglio Comunale ho chiesto al Sindaco se risulta vera la notizia che il Comune di Ronciglione è stato sanzionato per un importo di 20.000€ per i lavori di via Garibaldi. La notizia risulta fondata.

Oltre il disagio, il danno all’immagine, aumentano anche i costi, ad oggi soltanto di spese tecniche non previste e pagate dovrebbero ammontare a circa 6.500€, speriamo che non ci siano riserve sulla contabilità da parte dell’impresa ferma da oltre un anno e che non ci siano ulteriori aumenti di spesa nella perizia di variante.

Di certo fino ad oggi ci sono 26.500€ di maggiori costi. Ho anche chiesto copia della perizia di variante e da lì vedremo se ci sono ancora ulteriori spese non previste nel progetto originario.

Alessandro Giovagnoli