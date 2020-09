Covid, positivi tre calciatori della Viterbese un membro dello staff

NewTuscia – VITERBO – Allarme in casa Viterbese, positivi al Covid tre giocatori e un membro dello staff a poca distanza dall’inizio del campionato che inizierà il 27 del mese. Sembrerebbe che per il momento stiano bene e in isolamento domiciliare, seguiti da medici in collaborazione con le autorità sanitarie locali.

Nel frattempo si è provveduto a dare seguito alle procedure anti covid previste, come la sanificazione delle aree comuni dello stadio. Le ulteriori decisioni sulla possibile sospensione degli allenamenti sono al vaglio dei dirigenti, in attesa dell’esito dei tamponi che saranno prelevati tra oggi e domani.