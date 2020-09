Sant’Oreste, TrasportiAmo: «Ottima l’idea di collegare la nuova sede ASL con vettura elettrica»

NewTuscia – SANT’ORESTE – Riceivmao e pubblichiamo. «Nella giornata di mercoledì 2 settembre la nostra Associazione ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede ASL nel Comune di Sant’Oreste, alla presenza della Sindaca Valentina Pini, del Direttore della ASL RM 4 Giuseppe Quintavalle e dell’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato». È quanto dichiara in una nota TrasportiAmo.

«È un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale, suggellato inoltre dall’attivazione, contestuale, del collegamento navetta svolto con una vettura a trazione elettrica, che consente all’utenza di raggiungere agevolmente gli ambulatori, rispettando l’ambiente e il centro storico.

Puntare alla mobilità sostenibile, aspetto non trascurabile, è una scelta meritevole, al pari dell’evento principale, secondo il nostro parere, e come tale va sostenuta e presa ad esempio. È un’iniziativa che rappresenta un vanto per l’intera comunità santorestese e dimostra, ancora una volta, l’azione lungimirante dell’attuale Amministrazione, capace di ottimizzare le risorse ed a elevare la qualità dei servizi alla persona».