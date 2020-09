Tornano gli incontri con gli autori: è l’estate viterbese del Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Gli incontri con l’autore dell’Associazione Compagnia del Teatro Caffeina animeranno il settembre dell’Estate Viterbese, rassegna culturale fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Quattro appuntamenti con i grandi protagonisti della cultura che arrivano nella meravigliosa cornice medievale di piazza San Lorenzo, il cuore pulsante di una delle città più belle d’Italia. Domenica 6 settembre Veronica Pivetti è di scena con la sua potente, ironica e divertentissima opera “Per sole donne”, una serata di risate e brillantezza tutta al femminile per raccontare tutto ciò che non si era mai detto delle donne.

Pietro Grasso, già magistrato e oggi senatore, arriva a piazza San Lorenzo il 14 settembre per presentare “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”: un momento per costruire una cultura dell’antimafia direttamente dalla testimonianza di chi visse quei giorni in prima persona, conoscendo e aiutando i protagonisti che oggi sono a tutti gli effetti degli eroi civili. Domenica 27 settembre arriva Roberto Ippolito, giornalista, intellettuale e prolifico autore che ci racconterà il suo “Delitto Neruda”, un’opera chiave, un’imponente inchiesta che ricostruisce con documentazioni e fatti d’archivio la morte del popolare poeta non come vittima di un malore, ma come responsabilità della dittatura fascista di Augusto Pinochet.