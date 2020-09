Sambuci. Moda, sanità e beneficenza. Tutto pronto per “Regine Rosa in Passerella” 

NewTuscia – SAMBUCI – Riceviamo e pubblichiamo. C’è grande attesa in quel di Sambuci per l’iniziativa, organizzata dall’associazione “Oncoestetica Onlus” per il prossimo sabato 5 settembre, all’interno del Borgo Theodoli. L’evento, denominato “Regine Rosa in Passerella” è a cura di Giusy Giambertone e verrà presentato da Stephany Falasconi con la partecipazione di Pal ed Eleonora Alì. Gli abiti delle modelle sono curati da: “Brindal Couture” di Alessandra Ferrari, da “Think Be” di Vanessa Carboni, da Ulyana Yavorska e Betta Gualandri.

L’appuntamento, inoltre, registra l’importante partnership e il rilevante contributo di numerose realtà del mondo della imprenditoria, delle banche, dell’informazione e della radio. Tutti insieme per una iniziativa dai fini benefici e con obiettivi di sensibilizzazione sociale. Tanti i momenti interessanti e autorevoli, previsti oltre alla sfilata delle modelle.

A partire dalle ore 16, infatti, il Castello Theodoli ospiterà la “Sanità che vorremmo”, dibattito moderato da Paolo Dominici, che vedrà la partecipazione di esponenti politici ed istituzionali, amministratori, sindaci, sindacalisti e associazioni. A seguire, alle ore 19 e sempre al Castello Theodoli, ci sarà il rinfresco preparato dallo chef Roberto Scarnecchia, mentre alle ore 21 in piazza Roma la kermesse si chiuderà in grande bellezza, con il concerto del cantautore romano, Tony Malco.