‘Il ladro di Cardellini’, Carlo Luglio sarà l’ultimo ospite del ‘Cinema Sotto le Stelle’

NewTuscia – BOLSENA – Volge al termine la manifestazione ‘Cinema Sotto le Stelle’ che dal 25 luglio al 3 settembre, ha allietato le calde serate estive bolsenesi presso l’Arena Marconi, con film di qualità e ospiti di grande spessore. Da Pupi Avati a Katia Ricciarelli, passando per Alice Rorwacher, Alessandro Pondi e Daniele Ciprì, non tralasciando registi emergenti come Gianni Aureli, Emanuela Rossi, Riccardo Papa e i ragazzi del Liceo Artistico e la Scuola Professionale di via Sarandi a Roma, guidati da Paolo Bianchini.

È stata omaggiata anche la città di Bolsena con la proiezione ‘Violenza sul lago’ e non poteva mancare una serata dedicata al maestro Ennio Morricone.

Spazio anche ai libri con Cristiana Pedersoli che ha presentato ‘Un gigante per papà’, testo che racconta la vita e gli aneddoti su Bud Spencer.

Un programma ricco e intenso, curato dalla bravura e dalla tenacia del direttore artistico Emiliano Leoncini che, dopo venticinque anni e con il patrocinio del Comune di Bolsena, è riuscito a organizzare il cinema all’aperto all’Arena Marconi.

Aiutato e supportato dalla Misericordia di Bolsena, dal giornalista Aldo Forbice (che ha condotto tutte le serate) e da altri volontari, Leoncini ha organizzato più di quaranta serate all’insegna dell’arte e del bel cinema ed è riuscito a riportare a Bolsena grandi nomi dello spettacolo italiano.

Giovedì 3 settembre Carlo Luglio sarà l’ultimo ospite del ‘Cinema Sotto le Stelle’ e presenterà ‘Il ladro di Cardellini’.

Una commedia che parla in napoletano, il film tratta di un gruppo di gente bizzarra che come seconda professione svolge la bracconeria di uccellini domestici, in particolare di cardellini. La loro vita, al limite della legalità, è scandita dalle battute di caccia in aperta campagna per la cattura dei piccoli volatili…

La proiezione inizierà alle 21:30 e in caso di maltempo, il film sarà riprodotto al Cinema Multisala Moderno.

Arena Marconi