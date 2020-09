Giovanni Arena incontra i titolari delle aziende agricole danneggiate dal tifone

NewTuscia – VITERBO – Ieri sono andato a trovare, in compagnia dell’assessore all’agricoltura Ludovica Salcini, i titolari delle aziende agricole che hanno avuto danni enormi dal tifone che si è scatenato sul nostro territorio.

Ho ritenuto doveroso dare loro una parola di conforto e vicinanza.

Mi ha colpito il fatto che tante pecore in gravidanza hanno abortito per essere state sbattute dal fortissimo vento.

Giovanni Arena Sindaco di Viterbo