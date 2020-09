Comunali ad Albano Laziale, Ferrarini-Nobilio(FdI): “Grande successo per Giorgia Meloni. Avanti con entusiasmo”

NewTuscia – ALBANO LAZIALE – Riceviamo e pubblichiamo. “È stata una stupenda dimostrazione di affetto, quella andata in scena nel pomeriggio di oggi, ad Albano Laziale, nei confronti di Fratelli d’Italia e della nostra leader Giorgia Meloni, con quale abbiamo passeggiato per le vie della nostra splendida città, insieme all’onorevole Marco Silvestroni, al candidato sindaco del centrodestra, Matteo Orciuoli, e a tanti amici di FdI. I cittadini hanno mostrato notevole interesse e grandissima attenzione per il nostro progetto, ambizioso e innovativo, che – sono sicuro – ci porterà a essere protagonisti delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

Ci attende una sfida stimolante e crediamo fortemente che Albano Laziale abbiamo bisogno di una alternativa di governo forte e stabile, come quella rappresentata dal centrodestra e dopo un decennio di inefficiente centrosinistra, che ha condotto Albano Laziale nel degrado e nell’oblio più totali. Dal centro alle ex circoscrizioni, sono davvero numerose le nostre proposte di sviluppo e rilancio: e iniziative, come quella di oggi con Giorgia Meloni, testimoniano l’entusiasmo e la credibilità intorno al nostro partito e alla nostra coalizione. Proseguiamo il nostro percorso con slancio, ottimismo e voglia di fare bene”.

Così, in una nota, il candidato nella lista FdI e candidato vicesindaco del centrodestra in ticket con il candidato sindaco Matteo Orciuoli, Massimo Ferrarini, e il consigliere comunale uscente e candidata nella lista FdI, Federica Nobilio.