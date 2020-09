Il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando incontra il Governatore del Rotary distretto 2110 Sicilia Malta

NewTuscia – PALERMO – Ha avuto luogo questa mattina presso Villa Niscemi l’incontro ufficiale tra il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando e il Governatore del Rotary distretto 2110 Sicilia Malta, Alfio Di Costa.

“La presenza del Governatore del distretto rotariano, Ing. Alfio Di Costa, insieme con i rappresentanti dei Rotary Club siciliani e palermitani in particolare, è la conferma dell’importante ruolo sociale che viene svolto dal Rotary, ma è anche la conferma della volontà reciproca di portare ulteriormente avanti le azioni di collaborazione in una condivisione di visione che costituisce certamente un modo concreto per costruire comunità“

Lo ha dichiarato il Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando

“Come nello spirito del Rotary siamo sempre al servizio delle comunità sia vicine sia lontane. Durante questo incontro ho messo a disposizione della Città e della Città Metropolitana di Palermo il distretto Rotary 2110 e tutto il servizio che i Club fanno sul territorio.

Essere ricevuto dal Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, è stato per me un piacere e un onore, l’ho ringraziato per il lavoro che fa per la nostra splendida città e per la Sicilia, e mi auguro che continui ad operare e ad essere portavoce di questa nostra Sicilianità nel mondo“

Lo ha dichiarato il Governatore del Rotary distretto 2110 Sicilia Malta, Alfio Di Costa.

All’incontro oltre al Sindaco metropolitano Leoluca Orlando, alla Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo Marianna Mirto e al Governatore del Rotary 2110 Alfio Di Costa, erano presenti per il Rotary Club, il Segretario Distrettuale, Sergio malizia, il Presidente Palermo Libertà, Alfredo Roccaro, il Segretario Palermo Libertà, Marcello Marchese, il Presidente Incoming Palermo Libertà Cinzia Leonardi, il Delegato Rotary Foundation Palermo Libertà, Salvatore Siviglia e il Presidente Commissione Palermo Libertà, Mariagabriella Licari.