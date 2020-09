Rsa San Giuseppe di Acquapendente: nuove disposizioni

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nuove disposizioni per le visite agli anziani presso la Residenza Sanitaria Assistenziale San Giuseppe come riportato in una nota congiunta dal Medico Responsabile Dottor Francesco Rollo, dal Coordinatore Reparto Infiermieristico Dottoressa Natascia De Carolis e dal Direttore Generale Dottor Frances

co Villanova.

Per consultare testo ufficiale navigando in internet http://www.comuneacquapendente.it/wpaquesionet/files/COVID_Lettera_Prevenzione_24agosto2020.pdf