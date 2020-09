Primo appuntamento ritorna da martedì 1 Settembre su RealTime dalle ore 21:20

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Nuovi espisodi, nuovi amori tra i fornelli con lo chef William Imola e il conduttore Flavio Montruccio.

Non c’è primo appuntamento senza loro.

A catturare lo schermo il sorriso di Flavio e la fiamma di William,binomio perfetto, che rende il programma piccante.

Tra una padella e l’altra, ritorna lo chef ,William con tante novità non solo culinarie ma anche canore.

Spadellando in cucina nasce, per William, un progetto discografico.

Dejavu è il titolo della sua prima canzone,frutto della collaborazione con la nuova casa discografica Neven,formata da giovani talenti esperti nel settore.

Il genere musicale scelto è un “Reggaeton” un mix tra Maluma e Fred De Palma con la costruzione di un personaggio davvero particolare,forse mai visto prima di oggi…

Lo chef ha un temperamento forte, brillante e determinato William è”passione pura ““incarna e rappresenta il fuoco che brucia ai fornelli.

Chef d’eccezione, uomo di grande fascino e grande professionalità, una vita impegnata tra il set e la cucina.

Chef Imola giovane italiano , non solo attore, cuoco e modello ma un talentuoso cantante.

Da buon toro è anche un lavoratore instancabile tant’è vero che oltre alla carriera televisiva, è noto per altre produzioni sempre a livello artistico: dalla partecipazione a spot pubblicitari alla produzione di cortometraggi fino alle esperienze in tv come chef fino a sognare Sanremo.

Il toro è un segno in cui la voce e il talento vocale sono importanti , William ne è testimone ,chef e cantante ,un mix unico che rendono l’artista canterino .

Governato da Venere ne subisce il fascino e l’influsso, infatti il cibo è uno dei piaceri della vita che Imola apprezza particolarmente.Scritta negli astri la sua passione,che esprime con grande estro.