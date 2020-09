Assunzioni Comune di Viterbo, il sindaco Arena “In servizio da oggi venti nuove figure professionali. Il 15 settembre la prossima tornata”

NewTuscia – VITERBO – Comune di Viterbo, in servizio da questa mattina venti nuove figure professionali. Precisamente parliamo di quattordici neoassunti e sei unità di personale interne, ovvero personale con nuova qualifica professionale acquisita tramite progressione verticale. A darne notizia il sindaco Giovanni Maria Arena, che aggiunge: “Ho voluto incontrare i nuovi assunti per augurare loro un buon lavoro. Si tratta della prima tornata di assunzioni previste dal piano occupazionale 2019-2020. Le venti unità di personale che questa mattina hanno formalizzato il rapporto di lavoro con il Comune di Viterbo sono state collocate nei vari settori, in base alle varie richieste avanzate dai dirigenti nei mesi scorsi. Si tratta di istruttori amministrativi contabili, istruttori direttivi contabili, istruttori direttivi amministrativi e di un nuovo assistente sociale.

Tutte figure professionali di cui si sentiva l’esigenza – ha spiegato ancora il sindaco Arena -. Un’esigenza che fa seguito principalmente ai numerosi pensionamenti avvenuti negli anni, senza mai aver potuto garantire un turnover che potesse compensare tali assenze. Il prossimo 15 settembre si procederà con la seconda tornata di assunzioni. Entreranno in servizio altri cinque dipendenti, e precisamente quattro istruttori direttivi di vigilanza, e una figura professionale che andrà a rafforzare il settore ambiente, con particolare attenzione agli ambiti che riguardano le politiche dell’ambiente, il termalismo e il verde pubblico. A seguire, si procederà con ulteriori assunzioni fino al completamento del piano occupazionale dell’anno precedente e di quello in corso, che include anche il nuovo dirigente dell’area tecnica.

Non dimentichiamo, inoltre, che il personale interno che ha acquisito nuova qualifica a seguito della progressione verticale, lascia libero il posto precedentemente ricoperto. Il Comune di Viterbo – ha concluso il sindaco Arena – grazie all’espletamento delle recenti procedure concorsuali, potrà contare su oltre novanta figure professionali a supporto dell’attuale organico”.