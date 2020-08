Viterbo, tombini allagati nel centro storico

Maurizio Zaccaria

NewTuscia – VITERBO – Con alcune ore di pioggia questa è la situazione di alcuni tombini in Corso Italia a Viterbo nella giornata di oggi. Ciò è il frutto di anni di abbandono del mantenimento del centro storico, dove una progettazione mirata della manutenzione straordinaria dei tombini e successivamente una ordinaria e continuativa non sembrerebbe essere stata presa in considerazione, nonostante lo stesso sindaco abbia dichiarato che ci sono circa ottomila tombini.

Solo due giorni fa infatti, gli operai sono stati messi a lavorare alla pulizia delle caditoie intasate, proprio a ridosso del nubifragio.