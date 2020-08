Riapre la terrazza del “The Pantheon Iconic Roma Hotel”: Salotto di stile e gusto, con splendida vista su Roma

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Il futuro della capitale ricomincia anche da un luogo simbolo, la sfida alla crisi da uno spazio conviviale con meravigliosa vista sul centro di Roma. Riapre la “Divinity Terrace”, la splendida terrazza del “The Pantheon Iconic Rome Hotel” in Via di S. Chiara 4, capace di coniugare stile, eleganza e buon gusto.

Un soft opening nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, fissato per il 2 settembre, quando dalle ore 17 si potranno sorseggiare gli esclusivi cocktail su una delle terrazze più belle di Roma e trattenersi fino a cena, con le proposte culinarie dello chef residence, la Stella Michelin Francesco Apreda, che ha riservato particolari proposte gastronomiche che saranno svelate la sera stessa.

Nei programmi di Pacini Group, la società proprietaria dell’esclusiva struttura, la terrazza del “The Pantheon” punta ad essere uno dei punti di ritrovo più frequentati del centro di Roma, un luogo di aggregazione accessibile a tutti in cui sarà possibile consumare dalla semplice colazione ad un business lunch, fino all’aperitivo e alla cena stellata.

Nonostante il momento difficile per le attività del settore e la contrazione del mercato Pacini Group non si ferma, rilancia e riapre la Terrazza anche per guardare positivamente al futuro. Un messaggio di fiducia verso la ripresa che vogliamo condividere e, per questo, lo staff della Terrazza Divinity e del The Pantheon sono pronti ad accogliere al meglio gli ospiti, ponendo particolare attenzione a salute e sicurezza.

Il percorso è tracciato, Roma ritrova il suo spazio di buon gusto in centro, un salotto in terrazza da frequentare in ogni momento della giornata godendo di una della più belle viste sulla città eterna.

La location è aperta dal mercoledì alla domenica ed è necessaria la prenotazione