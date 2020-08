“Liberi di camminare” per un mondo libero dalla sclerosi multipla

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Sezione Provinciale AISM di Viterbo che opera sul territorio da più di venti anni sta lavorando per una ripresa totale di tutte le attività, in particolare per quanto riguarda gli eventi di sensibilizzazione, utilizzando anche nuovi canali di promozione.

La nostra sezione che si trova a dover fronteggiare, un’emergenza nell’emergenza, perché se il momento è estremamente difficile per ognuno di noi, per le persone con SM ancora di più, in tale contesto la sezione sta cercando il più possibile di far fronte ad ogni richiesta e necessità di oggi e di domani, perché nessuno debba mai sentirsi escluso e per continuare a dare speranza e assistenza ad ognuno.

Nell’ambito della sensibilizzazione segnaliamo l’attività dell’Associazione “Liberi di Camminare” la quale sta promuovendo il cammino sulla via Francigena dell’avvocato bresciana (persona con Sclerosi Multipla) Maria Luisa “Marilù” GARATTI. Il cammino di Marilù prevede una sosta a Viterbo domani martedì 01 settembre, la stessa proveniente da Montefiascone e coadiuvata dall’Ordine degli avvocati di Viterbo che la accompagneranno per l’intero percorso della tappa, raggiungerà piazza del Plebiscito sede del comune di Viterbo verso le ore 16.

In piazza del Plebiscito Marilù sarà accolta dal Sindaco Giovanni Area, l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Sberna, da altri membri della Giunta e del Consiglio Comunale, liberi da altri impegni istituzionali e dal Presidente della Consulta Comunale del Volontariato Sergio Insogna. Saranno presenti in Piazza oltre al vice presidente della sede provinciale dell’AISM di Viterbo Vito Di Noto diversi consiglieri Provinciali della Sezione e un gruppo dell’associazione “Angeli in Moto” capitanati dall’arc. Emanuele Feliziani referente del gruppo, che coadiuva la Sezione di Viterbo nella consegna in tutta la Provincia, dei farmaci alle persone con Sclerosi Multipla.

Marilù, sarà inoltre raggiunta e attesa a Viterbo dal suo Mentore e preparatore atletico Prof. dott. Gabriele ROSA, luminare nel campo della preparazione fisica di atleti, che hanno conseguito molteplici vittorie in campo mondiale ed Olimpico, e inoltre che nel suo personale palmares vanta al preparazione di atleti che hanno conseguito Otto Record Mondiali.

Il cammino della Marilù che si concluderà a Roma, continuerà ad essere seguito dall’associazione Francigena, che attraverso i suoi volontari e la sua preziosa opera ha reso possibile il sogno di Marilù.

Il Vice Presidente della Sezione Provinciale di Viterbo

Vito DI NOTO