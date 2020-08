L’analisi del giorno dopo. Viterbese – Roma Primavera

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Buona la prima.

Premettiamo, il risultato che ha visto la Viterbese vincere la prima amichevole stagionale contro la primavera della Roma, conta poco e nulla. Anche con una sconfitta, la prestazione di ieri doveva suscitare un certo ottimismo. Nel calcio, molte volte il risultato è casuale, la prestazione no.

L’importanza della gara di ieri consisteva nel verificare quanto il nuovo mister avesse plasmato la propria squadra. Le risposte sono buone. Ovvio c’è molto da lavorare, e come dargli torto dopo pochi giorni di ritiro.

Un leitmotiv, quello che ieri è emerso maggiormente, e che vedremo sempre nella Viterbese targata Agenore Maurizi, è la pressione a centrocampo.

Ogni qualvolta la squadra avversaria parte dal basso, una delle mezzali gialloblù (ieri compito principale di Palermo) deve alzarsi in pressing per cercare di rubar palla e ripartire. Serve tanta corsa, quindi è lecito pensare che a turno anche Bensaja e Besea, potrebbero agire in questo senso.

In caso la prima pressione non vada a buon fine, è inutile cercare un pressing scriteriato, si deve cercare di tornare quindi sottopalla e fare la cosiddetta “legna” per riprendere il controllo della sfera.

Nel paradossale ambiente di ieri, si è sentito molto spesso Baschirotto urlare verso la coppia d’attaccanti Tounkara-Menghi , “sottopalla, sottopalla!!”.

Altro aspetto da verificare a centrocampo : i tocchi devono essere rapidi e veloci, in varie occasioni Maurizi ha incitato i suoi a fare ciò, applaudendoli in caso di esito positivo.

Da migliorare l’affiatamento della coppia d’attaccanti che si è cercata forse poche volte, ma d’altronde è presto per vedere la perfezione, e soprattutto il partner principale di Mamadou sarà Rossi. Quando entreranno in forma potremmo vedere meccanismi a elastico che tanto bene ricordano i tifosi juventini con Llorente-Tevez.

Colpiscono i movimenti difensivi perfettamente oliati, la difesa sa quando scappare e alzarsi in avanti, prediligendo comunque una linea alta.

Chiudiamo infine con Bensaja, richiamato più volte dal mister per stringere di più dentro il campo in fase di non possesso palla.