Bando reclutamento medici per Visite Mediche Controllo presso la sede provinciale Inps di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La Direzione Provinciale INPS di VITERBO intende procedere con il reclutamento di medici iscritti all’Ordine dei Medici al fine di assicurare il servizio di Visite Medico di Controllo (di seguito denominato VMC).

I medici svolgeranno il servizio in aggiunta ai medici già operanti ed inseriti nella lista speciale ad esaurimento di cui all’art. 1 del D. M. 15 luglio 1986 per un periodo massimo di quattro mesi rinnovabile e dovranno garantire la copertura delle due fasce orarie giornaliere:

1. dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori pubblici;

2. dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori privati.

Il servizio consiste essenzialmente nello svolgimento a domicilio delle VMC disposte dall’INPS, d’ufficio e/o su richiesta del datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori pubblici e privati residenti e/o domiciliati per l’evento di malattia nell’ambito territoriale della Provincia di VITERBO.

Ai sensi dell’art. 1 del D. M. 18/04/1986 l’incarico non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l’Istituto bensì una collaborazione fiduciaria di natura esclusivamente libero professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

Il bando di reclutamento e la domanda di disponibilità potranno essere reperiti presso gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle province di Viterbo, di Roma e di Grosseto”.

Il Direttore Provinciale

Vittoria Romeo