Trasferimento ambulanti in Voc. Staino a Terni: “Perché la zona non è stata asfaltata?”

NewTuscia – TERNI – L’amministrazione comunale di Terni visti i disagi degli ambulanti e dei frequentatori del mercatino settimanale nella temporanea zona di Voc. Staino aveva annunciato che parte della superficie sarebbe stata asfaltata per sopperire ai problemi.

Ora che stanno arrivando le prime piogge che presagiscono che la bella stagione si stia avvicinando al termine,vorremmo sapere come mai il Comune in 3 mesi da inizio giugno ad oggi non abbia

provveduto all’asfaltatura.

Crediamo che le previsioni di intensità della pioggia per oggi e lunedi abbiamo dubbi che mercoledi l’area non sia un possibile pantano.

Considerato che nei mesi estivi l’amministrazione ha provveduto al rifacimento dell’asfalto di varie vie cittadine crediamo che vista la superficie dell’area interessata alla bitumazione in voc. Staino con 2/3 giorni si sarebbe potuto far eseguire alla ditte appaltatrici anche quel lavoro.

Alla luce di quanto pagano gli ambulanti per svolgere la loro attività e dell’afflusso di persone il comune debba al piu’ presto provvedere a far fare i lavori.

Visto che gli ambulanti hanno dovuto abbandonare l’area del foro boario in quattro e quattr’otto alla fine di maggio,i grossisti ortofrutticoli alla luce dell’imminente inizio dei lavori di realizzazione del Palasport quando lasceranno gli immobili in tale zona?

Inoltre chiediamo lo stato di avanzamento dei lavori della variante via Urbinati/Voc Staino,tante volte annunciati a gran voce partiti per pochi giorni poi di nuovo fermi. Certamente la varie ditte succedute nei lavori hanno pagato penali ecc,pertanto alla fine se continuiamo di questo passo l’opera sarà completamente gratuita( cosa che non sarebbe male per le casse dell’ente municipale),ma i cittadini aspettano ormai da anni che l’opera sia terminata. Se varie ditte hanno abbandonato i lavori forse c’è qualche problema?

Redazione Centro Studi Malfatti