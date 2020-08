Tolte le erbe infestanti da piazza Fontana Grande: il sindaco Arena ha seguito personalmente i lavori

NewTuscia – VITERBO – Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena in piena attività anche di domenica per coordinare in prima persona la pulizia dalle erbe infestanti di piazza Fontana Grande.

Dopo le critiche finite su Tripadvisor da parte di tanti turisti per lo stato di degrado del centro storico di Viterbo, il primo cittadino sembra avere cambiato passo e dato un ritmo molto più veloce al recupero del decoro del centro cittadino.

Vedremo nelle prossime settimane se tale azione concreta continuerà con questa cadenza.