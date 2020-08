Nubifragio rapido su Viterbo e la Tuscia verso le 13.30. Va via la corrente per una mezz’ora (Video)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Come documenta la diretta che, nel modo più immediato possibile, abbiamo fatto, intorno alle 13.30 praticamente tutta la città di Viterbo è stata colpita da un nubifragio improvviso che ha seguito quello di questa mattina, durato circa 20 minuti, e iniziato intorno alle 6.



Contemporaneamente alla forte pioggia, durata una quindicina di minuti, è andata via la luce in città ed in altri paesi della Tuscia. Tra questi Blera.

Il blackout è durata circa una mezz’ora e ci è stato segnalato da tanti lettori in linea al momento della diretta.

Per ora, per fortuna, non si segnalano danni ingenti a persone o cose nella Tuscia, se non vari casi di allagamenti e strade in alcuni tratti con acqua di qualche decina di centimetri. Il tutto, lo ripetiamo, è nell’ordinario e, nel momento in cui si scrive, i temuti fiumi d’acqua, dovuti soprattutto allo stato fatiscente delle caditoie otturate, non ci sono stati.

Dramma a Massa: un albero è caduto su una tenda, posta dentro un campeggio, uccidendo due ragazze di 3 e 14 anni. Per fortuna per ora, nell’alto Lazio il maltempo non ha provocato simili situazioni.