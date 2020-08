Mascherine: a Sutri parroco contro viceparroco: “Ordinanza Sgarbi giusta”

NewTuscia – SUTRI – Il parroco titolare della parrocchia di Sutri, Don Fernando José Cruz, si dissocia dalle dichiarazioni di Don Miguel Zambrano, viceparroco della città, che si era detto “sconcertato” per la decisione del sindaco Vittorio Sgarbi di emanare un’ordinanza che ridisegna l’utilizzo delle mascherine a Sutri.

Il parroco, in una cordiale telefonata con il sindaco, puntualizza che lo Zambrano è un aggregato, non della Diocesi, assunto a contratto per assisterlo. Don Fernando dichiara di non condividere le sue affermazioni e si congratula col sindaco Sgarbi per le attività culturali di Palazzo Doebbing e della bella estate sutrina, in particolare per l’Apologia di Socrate, andata in scena lo scorso venerdì 28 agosto