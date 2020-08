In Italia il burka è vietato. Bene ha fatto Sgarbi a emettere l’ordinanza Sindacale

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Come non essere d’accordo con l’on Vittorio Sgarbi Sindaco di Sutri, la legge 533/1977 l’articolo 2 prevede che non si possa andare con il volto coperto in luogo pubblico, infatti in Italia il burka è vietato.

Ben ha fatto l’on Sgarbi ad emettere ordinanza Sindacale e multare chi indossa la mascherina senza giustificato motivo.

Così in una nota il Presidente di Civiltà Italiana Candida Pittoritto.