Altro pari per il Monterosi nel test con l’Aranova

NewTuscia – MONTEROSI – 1-1 l’allenamento congiunto tra Monterosi ed Aranova. D’Antoni deve rinunciare a Borrelli, Buono, Petti e Camara; in campo scende un undici con ben sei giovani dal primo minuto. Vigna sceglie Giurato, Fagioli e Pelliccioni nel trio offensivo. Botta e risposta nei primi minuti di gioco con Sowe che risponde al parziale vantaggio dell’ex Igor Giurato. Secondo tempo più soft con i due tecnici che danno minutaglie a tutti i calciatori della rosa. Tra i biancorossi seconda apparizione per il 2004 Gagliardi. Prossima uscita per il Monterosi mercoledì 2 settembre quando al Martoni arriverà il pari categoria Montespaccato.

Monterosi-Aranova 1-1

Monterosi: Salvato Piroli Berardi Costantini Capodaglio Squerzanti Marianelli Zambrini Sowe Pellacani Sivilla. Entrano nella ripresa Torelli Francucci Iorio Nappi Tomassi De Carlo De Luca Gagliardi Gemini Giorgi. All. D’Antoni

Aranova: Zonfrilli Proietti Santoro La Ruffa Pucci Tartaglione Fagioli Bellini, Giurato Fiorentini Pelliccioni. Entrano nella ripresa: Alessandrini PieriniVeronesi Urbani Tiozzo Falco Orsi Buffolino Rosati Italiano. All. Vigna.

Reti: Giurato, Sowe (pt)