ViterboGuitarFestival 2020: 28 e 29 Agosto

NewTuscia – VITERBO – Doppio appuntamento al ViterboGuitarFestival 2020 in questo fine settimana. Venerdì 28 e sabato 29 agosto alle ore 21 presso la Chiesa di San Pellegrino (ad ingresso libero) avranno luogo due concerti da non perdere.

Venerdì 28 si esibirà il chitarrista Valerio Di Paolo (docente presso il Liceo Musicale di Viterbo) in un recital dal titolo Invocacion y Danza – Il XX secolo tra America Latina e Spagna.

Sabato 29 è invece il turno degli allievi del Maestro Andrea Pascucci che hanno frequentato i Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” anno X.

L’Associazione MotoPerpetuo ha messo in atto tutte le misure di sicurezza anti Covid per garantire a tutti una partecipazione serena ai nostri concerti, a questo proposito per evitare assembramenti consigliamo la prenotazione.

Tutti i concerti si svolgeranno presso la Chiesa di San Pellegrino alle ore 21.00 e saranno ad ingresso libero.

Con l’edizione di quest’anno l’Associazione MotoPerpetuo festeggia i dieci anni di attività nel territorio di Viterbo, dieci anni ricchi di esperienze, arte e musica. Un ringraziamento al Comune di Viterbo che da anni patrocina i Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” e il ViterboGuitarFestival, e a Don Mario Brizi che ci da la possibilità di realizzare i nostri concerti nella bellissima Chiesa di San Pellegrino.

Dal 24 al 28 agosto si sono svolti i Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” anno X con i corsi di chitarra: corso di base e corso avanzato tenuti dal Docente Andrea Pascucci.

Nell’invitare tutti a partecipare alle iniziative della nostra manifestazione, ci auguriamo un convinto sostegno da coloro che vogliono una città sempre più ricca di musica e cultura.