Colpo FC Viterbo, Jens Janse è un nuovo calciatore della prima squadra!

NewTuscia – VITERBO – Il Presidente Luciano Longo ed il Ds Vito Piscopiello rendono nota l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore olandese Jens Janse, classe 1986.

Cresciuto nelle giovanili del PSV Eindhoven, storico club dell’Eredivisie, Janse approda in biancorosso dopo aver giocato in Olanda; in Spagna (con la maglia del Cordoba); in Georgia (come tesserato della Dinamo Tbilisi); in Inghilterra (con i londinesi del Leyton Orient) ed in Italia, Paese in cui ha vestito i colori della Ternana e del Messina.

In carriera ha collezionato 158 presenze in Eredivisie, 41 nella serie B italiana ed 11 nella Segunda división spagnola.

Nel suo palmares può vantare una coppa di Georgia e la vittoria di un campionato georgiano (nella massima serie).

Janse, atterrato questa mattina a Fiumicino, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni all’ufficio stampa del Football Club Viterbo:

«Dopo un periodo di stop sono contento di essere tornato in campo. Ho deciso di prendere parte a questo progetto grazie alla caparbietà e alla convinzione del Direttore; penso di poter aiutare la squadra con l’esperienza acquisita nel professionismo. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi.»

