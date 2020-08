Cadavere di un uomo ritrovato in via Santa Maria Egiziaca

NewTuscia – VITERBO – Macabra scoperta nel pomeriggio in Via Santa Maria Egiziaca nr. 8, una traversa di Via Orologio Vecchio. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dai Vigili del Fuoco allertati dalla vicina che da diversi giorni sentiva cattivo odore.

I soccorritori, muniti di respiratore, hanno forzato la porta e sono entrati nell’abitazione dell’uomo. Il corpo in pessime condizioni anche visto il caldo degli ultimi giorni, era sul letto.

Ancora da accertare le cause che hanno portato alla morte che, stando ai primi accertamenti, è avvenuta giorni addietro.

La salma stata messa a disposizione del medico legale.