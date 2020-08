Trenino turistico di Tarquinia, i nuovi orari

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

CORSE TRENINO TURISTICO

dal 28 agosto

Corsa (per il Lido) ore 11:00

Barriera San Giusto (capolinea) – Via Volpini – Via Le Rose – Via di Porto Clementino – Via Andrea Doria – Via Delle Sirene – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 11:15

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Viale Mediterraneo – Via di Porto Clementino – Via Filippo Giorgi – Strada delle Saline.

Strada delle Saline – Via Filippo Giorgi – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 11:50

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Via Porto Clementino – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 12:10

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Viale Mediterraneo – Via di Porto Clementino – Via Filippo Giorgi – Strada delle Saline.

Strada delle Saline – Via Filippo Giorgi – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa (per il centro storico) ore 12:50

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Viale delle Sirene – Viale dei Navigatori – Via Porto Clementino – Via Le Rose – Via Volpini – Barriera San Giusto (Capolinea).

Corsa ore 13:20

Barriera San Giusto (capolinea) – Piazza Cavour – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Matteotti – Viale Dante Alighieri – Strada delle Fornace/Fontanelle – Pratini del Marta – Via Vecchia Aurelia – Via Le Rose – Via Volpini – Barriera San Giusto (Capolinea).

Sosta dalle 13:50 alle 15:20

Corsa (per il Lido) ore 15:20

Barriera San Giusto (capolinea) – Via Volpini – Via Le Rose – Via di Porto Clementino – Via Andrea Doria – Via Delle Sirene – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 15:50

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Viale Mediterraneo – Via di Porto Clementino – Via Filippo Giorgi – Strada delle Saline.

Strada delle Saline – Via Filippo Giorgi – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 16:30

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Via Porto Clementino – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 16:50

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Viale Mediterraneo – Via di Porto Clementino – Via Filippo Giorgi – Strada delle Saline.

Strada delle Saline – Via Filippo Giorgi – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 17:30

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Via Porto Clementino – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 17:50

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Viale Mediterraneo – Via di Porto Clementino – Via Filippo Giorgi – Strada delle Saline.

Strada delle Saline – Via Filippo Giorgi – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).

Corsa ore 18:30

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Viale Mediterraneo – Via di Porto Clementino – Via Filippo Giorgi – Strada delle Saline.

Corsa (per il centro storico) ore 18:50

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Viale delle Sirene – Viale dei Navigatori – Via Porto Clementino – Via Le Rose – Via Volpini – Barriera San Giusto (Capolinea).

Corsa ore 19:20

Barriera San Giusto (capolinea) – Piazza Cavour – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Matteotti – Viale Dante Alighieri – Strada delle Fornace/Fontanelle – Pratini del Marta – Via Vecchia Aurelia – Via Le Rose – Via Volpini – Barriera San Giusto (Capolinea).

Corsa ore 19:50

Barriera San Giusto (capolinea) – Piazza Cavour – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Matteotti – Viale Dante Alighieri – Strada delle Fornace/Fontanelle – Pratini del Marta – Via Vecchia Aurelia – Via Le Rose – Via Volpini – Barriera San Giusto (Capolinea).

Sosta dalle 20:20 alle 21:40

Corsa ore 21:40

Barriera San Giusto (capolinea) – Piazza Cavour – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Matteotti – Viale Dante Alighieri – Strada delle Fornace/Fontanelle – Pratini del Marta – Via Vecchia Aurelia – Via Le Rose – Via Volpini – Barriera San Giusto (Capolinea).

Corsa (per il Lido) ore 22:05

Barriera San Giusto (capolinea) – Via Volpini – Via Le Rose – Via di Porto Clementino – Via Andrea Doria – Via Delle Sirene – Piazza delle Naiadi (Capolinea)

Corsa ore 22:20

Piazza delle Naiadi (Capolinea) – Lungomare dei Giardini – Viale Cristoforo Colombo – Piazza Magellano – Viale dei Navigatori – Via Porto Clementino – Lungomare dei Tirreni – Piazza delle Naiadi (Capolinea).