A reti bianche il test del Monterosi Fc contro l’Unipomezia

NewTuscia – MONTEROSI – Monterosi: Torelli (1’st Salvato) Piroli (1’st Berardi) Petti (20’st Gemini) Costantini (40’st Tomassi) Capodaglio (29’st Nappi) Camara (25’pt Squerzanti 39’st Gagliardi) Marianelli (1’st Iorio) Pellacani (7’st Francucci) Sowe (26’st Ferrante) Sivilla (13’st De Luca) Borrelli (21’st Zambrini). All. D’Antoni

Unipomezia: Alfieri De Nicola (22’st Renelli) Marini (1’st Panella) Porzi Casciotti Ilari (30’st Oriano) Rossi (1’st Cornacchia) Ramceski Valle (1’st De Marco) Delgado (20’st Ricci) Massella. All. Solimina

Arbitro: Silvia Stavagna di Viterbo

Amichevole di alto profilo quella che si è giocata oggi al Martoni tra Monterosi ed Unipomezia. Seconda uscita stagionale per entrambe le squadre che cercano di affinare condizione e meccanismi.

La prima occasione capita sui piedi di Sowe che a porta quasi sguarnita spara alta una bella palla rubata da Pellacani e rifinita da Sivilla. Ci prova anche Costantini di testa su angolo dalla destra ma la mira non è precisa. Al minuto 20’ ancora Sowe coglie da due passi l’incrocio dei pali su una punizione veloce che ha colpo di sorpresa la difesa dell’Unipomezia. Al 32’ di destro Sivilla chiama alla respinta Alfieri dopo uno scambio con Sowe. Un minuto dopo si vede l’Unipomezia con una conclusione a giro di Delgado sopra la traversa.

Ancora Sowe impegna Alfieri ma oggi il colored ex Turris è davvero sfortunato. Risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 45’.

Ripresa spezzettata dalla girandola di sostituzioni. D’Antoni inserisce tantissimi giovani. Al 27’ lampo di Squerzanti che di sinistro costringe l’estremo difensore pometino all’angolo. Nel finale occasione per il giovane Zambrini. Finisce 0-0 per il Monterosi che non sfonda il muro di un buon Unipomezia.

Dagli spogliatoi

Il difensore Alessio Petti a fine gara: “Sicuramente abbiamo affrontato un avversario più forte rispetto a sabato scorso. Risultato conta poco. Le amichevoli servono a mettere minuti nelle gambe ed a inserire nel sistema di gioco le idee che vuole il mister”.

