Perde il controllo della macchina e si schianta contro un albero, Vanessa Brundo muore a 22 anni

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Tragedia nella notte a Civita Castellana: la giovane Vanessa Brundo di 22 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della macchina sulla quale stava viaggiando scontrandosi contro un albero.

Immediato l’intervento dei soccorsi che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La giovane è morta sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno all’una e mezza di notte.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Civita Castellana per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata.