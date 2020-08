In mostra le illustrazioni tratte da un libro su S. Rosa di Don Alceste Grandori del 1929

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Nel 1929 il Consiglio Superiore della G.F.C.I. (Gioventù Femminile Cattolica Italiana) affidò a Don Alceste Grandori – che aveva avviato una importante attività editoriale nel settore catechistico – il compito di scrivere e dare alle stampe un libro “in una edizione riccamente e vivacemente illustrata, in uno stile semplice e attraente ”sulla vita di S. Rosa da Viterbo, nominata dal Papa Benedetto XV patrona della G.F.C.I.. Lo scopo era quello di far conoscere la vita della Santa fanciulla alle associate della G.F.C.I. e proporla loro come modello di santità.

Il volume fu stampato nell’ultimo scorcio di quell’anno e largamente diffuso nei circoli femminili cattolici di tutta la nazione.

In questi giorni sono venuti alla luce 13 disegni originali di Gian Battista Conti che, insieme ad altri, furono eseguiti per le illustrazioni del libro di Don Alceste.

In occasione delle prossime feste di S. Rosa la Parrocchia di S. Maria Nuova e l’Arciconfraternita del Gonfalone hanno ritenuto opportuno omaggiare la Santa Patrona con una Mostra nella quale verranno esposte 20 tavole del volume su S. Rosa, corredate da didascalie desunte dal testo scritto da Don Alceste, grande devoto della Santa Patrona. Inoltre, per la prima volta, si potranno vedere i 13 disegni di G.B. Conti mai esposti al pubblico.

La Mostra verrà allestita nel chiostro longobardo di Santa Maria Nuova e rimarrà aperta con il seguente orario: 29-30 Agosto e 5-6 Settembre Ore 10,00-12,00/15,00-18,00. Dall’1 al 4 Settembre solo al pomeriggio (15,00-18,00). L’ingresso è libero.

Don Mario Brizi

Parroco