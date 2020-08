La giornalista del Tg1 Valentina Bisti a Civita di Bagnoregio per raccontare l’Italia che vale

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. Valentina Bisti a Civita Luogo del Pensare. Appuntamento con la giornalista del Tg1 questo venerdì 28 agosto alle ore 21.30 in piazza San Donato. La conduttrice di Unomattina racconterà il meglio dell’Italia sulla traccia del libro ‘Tutti i colori dell’Italia che vale’, edito da Rai Libri.

Nello studio televisivo di Unomattina, nei mesi di conduzione del programma, la giornalista ha incontrato un Paese che vale la pena raccontare. Tante storie di persone che, ognuna a suo modo, hanno contribuito a rendere migliore il mondo intorno a loro. Dalle 19,30 la musica di Marcello Balena farà da sottofondo a uno dei luoghi più amato dai flussi turistici nazionali e internazionali.

Civita Luogo del Pensare nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di Bagnoregio, guidata dal sindaco Luca Profili, di dare vita a un’iniziativa di livello in un anno difficile come questo 2020. Tutto ciò per dare un segnale di ripresa e rinascita possibile anche dopo i duri mesi del lockdown. Impegnata nel supporto all’iniziativa Casa Civita, la partecipata del Comune di Bagnoregio a cui è affidata la cura dell’accoglienza turistica con tutti i servizi connessi e la promozione dell’immagine del territorio.