Cinema Sotto le Stelle, Riccardo Papa presenterà ‘I Liviatani’

NewTuscia – BOLSENA – Venerdì 28 agosto, alle ore 21:30, all’Arena Marconi sarà ospite Riccardo Papa che presenterà ‘I Liviatani’, pellicola girata interamente nella cittadina lacustre.

Il film racconta la storia di due amici, Orlando e Biagio, che si recano a casa della fidanzata del primo per chiedere ufficialmente la mano di lei. La famiglia della ragazza appartiene all’alta borghesia e il divario sociale che c’è tra i due e i Liviatani è evidente fin da subito. Non solo: questo nucleo familiare, che si comporta in modo ambiguo e sospettoso, ha anche un altro aspetto inquietante…

Biagio cerca in tutti i modi di dissuadere l’amico ma riuscirà a liberare Orlando da questa gente sanguinaria e assassina?

Per scoprirlo, basterà recarsi all’Arena Marconi venerdì 28 luglio dove sarà presente anche il regista.

Il film, girato a Bolsena, porta sul grande schermo dimore storiche e luoghi cari agli abitanti della cittadina e non solo come il centro storico e altre bellezze naturalistiche che sono parte integrante della scenografia.

Riccardo Papa, dopo aver diretto diversi documentari, video musicali e cortometraggi, premiati in Italia e all’estero, stavolta si cimenta con un lungometraggio e lo fa scegliendo un genere horror/drammatico.

Di seguito, il programma della manifestazione, dal 28 agosto al 3 settembre:

VENERDI’ 28 AGOSTO – I LIVIATANI (film girato a Bolsena) ospite RICCARDO PAPA

SABATO 29 AGOSTO e DOMENICA 30 AGOSTO – DNA DECISAMENTE NON ADATTI regia LILLO E GREG, ospite a sorpresa…

LUNEDI’ 31 AGOSTO – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO, serata dedicata a BUD SPENCER, ospite la figlia CRISTIANA PEDERSOLI che presenta il libro ‘Un Gigante per Papà!’.

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE – IL LADRO DI CARDELLINI – ospite il regista CARLO LUGLIO

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21:30. In caso di maltempo, i film saranno riprodotti al Cinema Multisala Moderno. Conduce il giornalista Aldo Forbice. Direttore artistico Emiliano Leoncini.

Arena Marconi