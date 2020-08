4 incontri gratuiti tenuti dalla scrittrice Carola Susani e per i tre racconti migliori, un premio da 500 euro ciascuno

NewTuscia – VITORCHIANO – “Il Borgo si racconta”, laboratorio online per chi ama scrivere. Quattro incontri gratuiti tenuti dalla scrittrice Carola Susani e per i tre racconti migliori, un premio da 500 euro ciascuno.

Un progetto promosso dal Comune di Vitorchiano e dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova, a cura di Parole a chilometro zero e PromoTuscia. Il suo scopo è la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Comune di Vitorchiano, attraverso la ricerca di una nuova narrazione identitaria, in cui il passato si fa propulsore della spinta verso il futuro.

La prima parte del progetto prevede un laboratorio on line rivolto a chiunque ami scrivere, lo faceva in passato, oppure voglia sperimentare la scrittura come mezzo espressivo. Il laboratorio è strutturato in quattro incontri di due ore e mezzo ciascuno, è gratuito, ed è tenuto dalla scrittrice Carola Susani.

Durante questo percorso i partecipanti saranno portati per mano per scrivere un racconto su Vitorchiano.

I quaranta aspiranti scrittori saranno divisi in due gruppi e gli incontri si svolgeranno nelle date del 14, 21, 28 settembre e 5 ottobre per il primo gruppo, mentre per il secondo gruppo i giorni prescelti sono quelli del 16, 23, 30 settembre e 7 ottobre.

Gli argomenti trattati saranno: osservare i luoghi. Descrivere il territorio. Raccogliere notizie dei luoghi. Immaginare il racconto del territorio (presente, passato e futuro), il narratore, i personaggi, la struttura. Le parole del racconto: lessico, sintassi, punteggiatura e ritmo.

I tre racconti più intensi e suggestivi riceveranno un premio di 500 euro ciascuno. La premiazione avverrà il 21 novembre, in una giornata ricca di iniziative per il Borgo Sospeso.

Iscriversi è semplicissimo: basta inviare una mail con un breve testo (su qualunque argomento) e una piccola presentazione all’indirizzo email: ilborgosiracconta@promotuscia.it

Le iscrizioni scadono il 31 agosto.

PromoTuscia