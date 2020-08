Mercatino di hobbistica a piazza dei Caduti, nuovo appuntamento il 28 agosto

NewTuscia – VITERBO – Dopo l’appuntamento dello scorso 21 agosto, torna il prossimo venerdì (28 agosto) il mercatino di hobbistica in piazza dei Caduti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione onlus La Luna nuova con il patrocinio del Comune di Viterbo, si terrà dalle ore 9 alle ore 22.

“Un mercatino di hobbistica per operatori professionali e non – ha ricordato l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini – e un’occasione per vivere e far vivere il nostro centro storico. Invito i viterbesi a visitarlo. Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai vigenti provvedimenti per il contenimento del contagio da Covid-19”.