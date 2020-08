L’incolumità pubblica è a rischio ovunque!

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Non è soltanto decoro che serve. Non è solamente degrado quello che incombe. Ma è soprattutto rischio all’incolumità pubblica che avanza in ogni dove. NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Non è soltanto decoro che serve. Non è solamente degrado quello che incombe. Ma è soprattutto rischio all’incolumità pubblica che avanza in ogni dove.

Inutile fare finta di niente, sfioriamo tragedie sempre più spesso, ed il timore è che, prima o poi, non si tratti più di un possibile disastro, ma di un danno annunciato che poteva essere evitato.

Che sia chiaro, noi non vogliamo rimpalli di responsabilità e tantomeno assunzioni di colpe, abbiamo più semplicemente bisogno che niente accada, per cui è necessario un intervento urgente, che sia di manutenzione ordinaria o straordinaria, in qualsiasi posto del territorio che abbisogni di cure e ristrutturazioni.

Pochi giorni fa un palo della luce è caduto su una strada tra le più trafficate, questa mattina un ramo di pino, alla Marina di Montalto, distaccatosi dalla pianta, poteva colpire auto, ragazzi in bici, mamme con i passeggini, e così via…

Inutile dire che siamo stufi di come siamo rimasti nell’abbandono più totale, non abbiamo bisogno di grandi opere da pubblicità, che poi dobbiamo rifare e rattoppare, abbiamo un ‘ estrema necessità di sentirci sicuri lungo le nostre strade, sui nostri marciapiedi ed i nostri attraversamenti.

Fate quello di cui c’ è più bisogno, uno screening completo di tutte le situazioni di pericolo che incombono sul territorio, ed intervenite, non vi affidate ad un Angelo custode che non può stare perennemente a disposizione dell’incompetenza di un’amministrazione.

Grazie

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale