“Homo Faber Celleno” Domenica 30 Agosto 2020 ore 17,00

NewTuscia – CELLENO – Riceviamo e pubblichiamo. Le Associazioni "Eremo Teatro Celleno" e "Ammappalitalia" in collaborazione con l'Associazione "Teverina in Vita" propongono "Homo Faber", patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma. Direzione artistica Ilaria Passeri

Domenica 30 agosto alle ore 17,00 ancora in scena con Celleno, la sua campagna e Benvenuto Cellini.

L’appuntamento per la passeggiata è presso il Convento “Centro Comunitario San Giovanni Battista” di Celleno alle ore 17,00 in via Roma, 81.

I partecipanti possono parcheggiare le proprie automobili in Piazza del Mercato o nelle strade limitrofe e raggiungere in 5 minuti a piedi il Convento.

Da qui Marco Saverio Loperfido, Guida Ambientale Escursionistica e fondatore di Ammappalitalia condurrà i partecipanti in un breve ma suggestivo anello che attraverserà le campagne adiacenti il borgo, passando per un antico lavatoio, Strada Valle e un bellissimo uliveto, per poi puntare nuovamente verso il Borgo Fantasma®️, dove avrà luogo lo spettacolo teatrale-musicale “Benvenuto a Celleno” dedicato all’artista rinascimentale Benvenuto Cellini che nella sua autobiografia narra le sue origini Cellenesi.

Drammaturgia I Marco Saverio Loperfido Con I Paco Milea, Antonella Santarsieri, Fabrizio Verzini Musica I Fabrizio Verzini Costumi I Giuseppe Viti Regia I Ilaria Passeri Al termine dello spettacolo, alle ore 19,00 c’è la possibilità di partecipare al laboratorio sulle tecniche di lavorazione dell’argilla con Luigi Romani, artista e ceramista al Borgo Fantasma ®️. Informazioni e contatti: luigiromani.com “Homo Faber” unisce teatro, trekking e artigianato evidenziando il legame organico tra territorio, saperi e arte, vissute come testimonianza attiva di un possibile nuovo e antico approccio alla vita e alle relazioni.

Durata della passeggiata e dello spettacolo: 2 ore, comprese soste per le spiegazioni

Difficoltà: Facile

Lunghezza della passeggiata: 3 km

Dislivello 110 metri a salire e a scendere

Portare 1 litro di acqua, abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Lo spettatore può scegliere di partecipare unicamente alla passeggiata/spettacolo o abbinare il laboratorio e/o il pasto Passeggiata-Spettacolo 15 Euro a partecipante Laboratorio (facoltativo) 15 Euro a partecipante Pacchetto Famiglia Bambini fino a 6 anni gratuito Bambini da 7 a 12 anni 12 Euro Pasto (facoltativo) da 6 a 22 Euro in collaborazione con San Rocco – Sapore Nuovo Gusto Antico, piazza San Rocco 12, Celleno. Per info e prenotazioni tel. direttamente al 328/ 4489106 Menù Panino 6 Euro Menù Vegetariano 18 Euro Menù Carne 22 Euro

In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19 la presente escursione si atterrà al Protocollo Operativo Aigae

La prenotazione sarà obbligatoriamente effettuata in modalità online o telefonica

Marco Saverio Loperfido

Aldo Milea+ 39 338/3186679