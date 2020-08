Il 5 settembre 2020 si inaugurerà la nuova mostra “La protesta urbana tra crisi e contesti critici”

Progetti di Alessio Patalocco Atelier in mostra

Durerà fino al 19 settembre presso il museo Colle del Duomo di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La mostra mette insieme 12 anni di progetti architettonici e realizzazioni di arte urbana dell’atelier Alessio Patalocco in cui emerge il carattere contrastante del “nuovo” sul preesistente.

una sorta di protesta urbana in cui il dialogo con la storia è (e deve essere) serrato e attivo.

la mostra si fregia di una serie di contributi video di personalità esperte nel campo della critica artistica e dei media di cui si riportano alcune dichiarazioni:

“RAGIONARE DI PROTESTA URBANA NELL’ETÀ DELLA RETE SCONVOLGE, SPEZZA COMPLETAMENTE IL PARADIGMA”

PROF. ANTONIO ROCCA storico dell’arte – Accademia di Viterbo

“CI SONO ALCUNE COSE CHE MI INTERESSANO DEL LAVORO DI ALESSIO PATALOCCO […] IL RAPPORTO CHE HA CON IL TRATTO, CON LA MATERIA, CON IL DISEGNO. QUESTO ELEMENTO DEL GESTO, DEL RAPPORTO FISICO CON IL DISEGNO E CON LA PROGETTAZIONE, È UN ELEMENTO CHIAVE DEL SUO LAVORO, E DELLA MOSTRA IN GENERALE NEL SUO MODO DI PROPORSI”

PROF. GIACOMO NENCIONI docente linguaggi dei nuovi media – Università degli studi della Tuscia

“QUELLO CHE L’ARCHITETTO ALESSIO PATALOCCO VUOLE ESPRIMERE CON QUESTA MOSTRA È UN’IDEA DI CITTÀ CHE RIMANE CRISTALLIZZATA NELLE SUE ARCHITETTURE PRINCIPALI MA CHE ACCOGLIE ALLINTERNO DI QUESTE SUE ARCHITETTURE UN NUOVO LINGUAGGIO CHE PERMETTE IN QUALCHE MODO DI RIORGANIZZARE E RIVIVERE GLI SPAZI”

FRANCESCO ALIPERTI, GIANPAOLO SERONE – soci Archeoares snc

“AVERE A CHE FARE CON UN PROGETTISTA URBANO CONTEMPORANEO CHE IN MOLTI CASI, COME IN TANTI ALTRI È ANDATO INCONTRO A DELLE GRANDI CONTESTAZIONI SIGNIFICA A MIO AVVISO QUALCOSA: CHE LE NOSTRE CITTÀ ITALIANE DEBBONO ESSERE INNERVATE DI COSTRUZIONI CONTEMPORANEE”

PROF. CECILIA CRISTOFORI sociologa urbana – università degli studi di Perugia

“NEI PROGETTI DI ALESSIO PATALOCCO SI ASSISTE A UNA CONTRADDIZIONE NON SOLO FORMALE MA ANCHE TECNOLOGICA IN CUI I SOLAI PIANI IN CEMENTO ARMATO VENGONO DEFORMATI COME SE FOSSERO DI CARTA E L’IMMAGINE FINALE È QUELLA DI UN FOGLIO SPIEGAZZATO”

PROF. FULVIO LEONI architetto e critico – università RomaTre

“ALESSIO PATALOCCO FA PARTE DI QUESTO RISTRETTO GRUPPETTO DI PAZZI […] È RIUSCITO, CON MOLTA INTELLIGENZA, AD ESSERE MOLTO INNOVATORE ROMPENDO CON LA PARTE PIÙ CONVENZIONALE DELLE TRADIZIONI MA IN UNA MANIERA DA RIUSCIRE CONVINCENTE ANCHE IN UNA REALTÀ COME TERNI”

PROF. ENRICO MENDUNI giornalista e saggista – Università Mercatorum

“L’ARCHITETTURA DI ALESSIO PATALOCCO E DEL SUO STAFF PUNTA AD UNA SENSAZIONE, AD UN’EMOZIONE, AD UN PERCORSO PROGETTUALE CHE COSTITUISCE UN EFFETTO DI CUI SI È PERSA UN PO’ LA TRACCIA NELLA CONTEMPORANEITÀ”

PROF. ALFREDO PASSERI architetto e saggista – Università di RomaTre

“NEL SETTECENTO GERMAIN BOFFRAND SI ERA INVENTATO, NEL RAPPORTO FORMA E FUNZIONE, FORMA ALL’ESTERNO E FUNZIONE ALL’INTERNO. OGGI PRIVILEGIAMO L’UNO O L’ALTRO E NOI CHE SIAMO LA SOCIETÀ DELL’IMMAGINE, PRIVILEGIAMO LA FORMA. A TAL PROPOSITO ALESSIO PATALOCCO NE SA QUALCOSA…”

PROF. RAYNALDO PERUGINI architetto e storico – Università di RomaTre