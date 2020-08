Paolo Buggiani ed il suo manifesto “NO” alla Biennale d’Arte Contemporanea

Oriolo Romano, 30 Agosto 2020, partenza da Via dell’Olmata h 18,30

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Di lui ricordiamo la ricerca d’avanguardia negli anni ’50 a Roma con Turcato, Burri, Dorazio, Accardi e Novelli, il suo trasferimento nel ’62 a New York dove si confronta con la Pop Art e, dal 1968 al 1979 tra Roma e Milano, le “Sculture Umane Sottovuoto”, i “Dipinti sulla Realtà”, “l’Arte Indossabile” e il “Fuoco come Arte”. Nel 1979 torna a New York dove, con le sculture di fuoco in movimento e le installazioni dei Rettili Meccanici da inserire nel tessuto urbano, compare tra i maggiori protagonisti del movimento della Street Art, in compagnia di amici come Keith Haring, Les Levine, David Finn, Richard Hambleton e Ken Hiratsuka.

Grande attesa e mistero, quindi, per questa sua nuova performance con il manifesto “NO – SALVIAMO IL PIANETA PER I NOSTRI FIGLI – CONTRO IL RISCALDAMENTO GLOBALE”, collocata nell’ambito della Biennale di Viterbo Arte Contemporanea, nella Passeggiata Artistico-Naturalistica di presentazione delle nuove opere di Lorenzo Zanetti Polzi, Isabella Nurigiani con la sua curatrice Cornelia Bujin e Mario D’Anella nel Parco di Villa Altieri, che si sono aggiunte ad arricchire la già prestigiosa esposizione, e con l’occasione rivisitare le opere collocate il 4 luglio.

E l’installazione “Ti conosco Mascherina” in Via dell’Olmata con le tele di Anna Kusser, Lara e Liam (4 e 5 anni), L’Aura, Fabrizio Loiacono, Françoise M. Weddigen e le mascherine di Marisa Bellini, Paolo Buggiani, Patrizia Da Re, Emanuela De Franceschi, L’Aura, Pino Mascia, Eleonora Trombetti, Emanuela Trombetti, Cosimo Damiano Zambetta, dei bambini : Gabriele, Maddalena, e dei 9 bambini della Scuola elementare G. Leopardi di Padova coordinati dall’insegnante Anna Zen e le tante altre che attendiamo si aggiungano entro la prevista chiusura della Biennale del 31 ottobre 2020, sia da parte degli artisti che della popolazione tutta, soprattutto dei bambini.

per informazioni ed adesioni : info@biennalearteviterbo.it