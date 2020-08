Nomina degli scrutatori, domani 26 agosto si riunisce la commissione elettorale comunale

NewTuscia – VITERBO – È convocata per domani 26 agosto alle ore 9,30, presso la sede comunale, la commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Per ulteriori informazioni www.comune.viterbo.it sezione Referendum costituzionale.