Per il ciclo Estate Viterbese, Tosca, il 29 agosto a piazza san lorenzo

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti con la lirica a piazza San Lorenzo. Sabato 29 agosto alle ore 21 è in programma TOSCA, tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, a cura di S.O.L.T.I. snc di Ermanno Fasano & C. L’evento, che rientra nell’ambito dell’Estate Viterbese, promossa dal Comune di Viterbo – assessorato cultura e turismo, è realizzato grazie alla collaborazione con ATCL – circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo finanziato dal MIBACT e dalla Regione Lazio. Lo spettacolo è, per cast e organizzazione, lo stesso già programmato al Teatro dell’Unione lo scorso aprile e annullato causa Covid-19.

“In quell’occasione – spiega Ermanno Fasano – sarebbe andato in scena il medesimo spettacolo, con identici cast ed allestimenti, che, dopo anni di assenza di lirica ufficiale, aveva inaugurato lo splendido Teatro Morlacchi di Perugia appena restaurato. In quell’occasione Tosca fu un grandissimo successo di pubblico (sold out più di 20 giorni prima della recita) e di critica a tutti i livelli. Furono molto apprezzate le belle e storiche scenografie, già utilizzate in passato al Teatro Comunale di Firenze, i costumi e tutto l’allestimento. Molto apprezzati anche orchestra, coro, direttore, regia e cantanti, particolarmente applaudita Gabrielle Mouhlen, protagonista anche nello spettacolo del 29 agosto. Le misure restrittive anti-coronavirus non hanno permesso la realizzazione della replica al Teatro dell’Unione.

La S.O.L.T.I. snc, d’accordo con ATCL, ha voluto riproporre lo stesso spettacolo al pubblico viterbese in estate. Con coraggio stiamo affrontando tutti gli ostacoli e le problematiche che sono legate all’emergenza Covid. Il 29 agosto verrà proposto al pubblico un evento in assoluta sicurezza sotto il profilo sanitario. Verranno quindi rispettate tutte le normative vigenti, compreso distanziamento per il pubblico e tra gli artisti sul palco.

Verrà proposto lo stesso cast previsto in aprile, con il soprano Gabrielle Mouhlen, artista di livello internazionale nel ruolo di Floria Tosca. Davide Ryu, tenore lirico spinto che, anche se giovane, occupa un importante ruolo nel panorama europeo anche per le particolari qualità vocali per squillo e volume, il famoso direttore d’orchestra Lorenzo Castriota Skanderbeg, una delle migliori “bacchette”, specializzato nel repertorio operistico.

Garanzia di qualità la daranno, inoltre, l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e il Coro Lirico dell’Umbria, due delle migliori compagini presenti sul territorio in materia di opera lirica italiana.

L’allestimento, per varie ragioni, non potrà essere quello previsto per lo spettacolo del Teatro dell’Unione.

In piazza San Lorenzo verranno valorizzati gli elementi scenici naturali presenti, in primis la facciata della cattedrale, cercando di non ostacolare troppo i pochi movimenti che gli artisti, causa distanziamento, potranno fare. È stata appositamente studiata una regia che permetterà al pubblico di fruire in ogni caso di tutta la drammaticità delle azioni sceniche dell’opera, senza uscire dalle regole imposte dall’emergenza sanitaria. Lo spettacolo sarà quindi completo e degno di un pubblico competente ed attento come quello viterbese. La S.O.L.T.I. snc lo propone, nonostante le difficoltà evidenti, con lo scopo di mantenere viva questa tradizione lirica, cercando anzi di rinvigorirla negli animi e nelle abitudini degli amanti del melodramma, con lo scopo, neanche troppo nascosto, di riuscire presto a ripristinare la tradizionale stagione lirica che, da sempre, era il fiore all’occhiello delle manifestazioni durante il periodo dedicato ai festeggiamenti di Santa Rosa”.

Sabato 29 Agosto, ore 21

piazza San Lorenzo

TOSCA

in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Solti Snc di Ermanno Fasano & C.

Con

Floria Tosca: Gabrielle Mouhlen

Mario Caparadossi: Davide Ryu

Barone Scarpia: Ho Joun Lee

Angelotti: Stefano Rinaldi Miliani

Sacrestano: Valerio Garzo

Spoletta: Silvano Paolillo

Sciarrone e Carceriere: Marco Cetra

Maestro del coro lirico: Sergio Briziarelli

Maestro del coro voci bianche: Franco Radicchia

Maestro concertatore e Direttore di orchestra: Lorenzo Castriota Skanderbeg

Regia: Guido Zamara

Orchestra sinfonica città di Grosseto

Coro lirico dell’Umbria

Coro di voci bianche del conservatorio di musica F. Morlacchi

BIGLIETTI

1° settore Intero € 45 (+ prev.) Ridotto € 40 (+ prev.)

2° settore Intero € 38 (+ prev.) Ridotto € 33 (+ prev.)

3° settore Intero € 28 (+ prev.) Ridotto € 23 (+ prev.)

4° settore Intero € 15 (+ prev.) Ridotto € 12 (+ prev.)

BIGLIETTERIA

Orari biglietteria Teatro Unione Aperta dalle 15 alle 19

27, 28 AGOSTO 2020

Orari Biglietteria ATCL Piazza San Lorenzo

Aperta dalle ore 19 a inizio spettacolo

29, 31 AGOSTO 2020

Per informazioni

Tel. 388 950 6826

Norme di sicurezza Covid-19

Vista la situazione emergenziale in atto i posti dovranno essere riassegnati per garantire il distanziamento.

Chi avesse già acquistato il biglietto prima del lockdown è pregato di confermare il prima possibile la sua presenza al botteghino tramite email oppure tramite Whatsapp \ Telegram al numero 388 950 6826.

La platea di piazza San Lorenzo verrà suddivisa in settori e confermando la prenotazione per tempo avremo modo di riassegnarvi il posto equivalente a quello precedentemente acquistato.

La mascherina è obbligatoria.