Aggiornamento sulle attività in Umbria della Scuola di Lingua e Cultura Polacca “ANDERS”

NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. La direzione della Scuola Anders informa che le notizie apparse in questi giorni e diffuse anche attraverso i social network, facenti riferimento ad una presunta “trasformazione” della Scuola di Lingua e Cultura Polacca Anders in Umbria in altro “organismo indipendente”, non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti.

L’attività della scuola, fondata nel 2015 e operante sotto il patronato del Consolato Onorario di Polonia in Ancona e dell’Associazione Italo-Polacca Nuova delle Marche, prosegue regolarmente con lezioni di lingua, geografia, storia e cultura polacca – secondo i programmi del MEN (Ministero dell’Istruzione Nazionale polacco) e di autori specializzati.

Anders è ad oggi attiva sul territorio di Marche e Umbria con le tre aule di Macerata, Perugia e Ancona. Le modalità di iscrizione ai corsi per l’anno scolastico 2020-2021 saranno rese note a breve sul sito www.anders-szkolapolska.it e sui canali social delle aule (mr).