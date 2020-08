Domenica 30 agosto l’VIII edizione del Festival del Cortometraggio “Filoteo Alberini, l’inventore del Cinema” di Orte

Stefano Stefanini

Con la premiazione di Marco Bellocchio per l’eccellenza cinematografica.

Si svolgerà domenica 30 agosto , alle ore 11,30 la cerimonia della consegna, presso Palazzo Nuzzi sede municipale, del Premio Filoteo Alberini all’Eccellenza Cinematografica al regista Marco Bellocchio, che riceverà l’opera « Omaggio al Cinema » realizzata dallo scultore Roberto Joppolo.

Orte ricorderà Filoteo Alberini con il dovuto prestigio che merita alla vigilia delle manifestazioni dedicate al santo protettore della Città Sant’Egidio: Verrà delineata e onorata la figura del pioniere del cinema, inventore del kinetografo nel 1894 e fondatore con Dante Santoni dell’industria cinematografica italiana nel 1904.

L’ VIII Edizione del “Festival del Cortometraggio Filoteo Alberini 2020” torna a premiare anche i migliori registi di corti cinematografici italiani.

Nato nel 2007, per volontà di due giovani ortani, Antonio Pantaleoni ed Emanuele Moretti, il Festival è dedicato a Filoteo Alberini, primo vero inventore del “kinetografo” e costituisce il rinnovato dovuto omaggio ad una figura geniale di inventore e cineasta, ingiustamente lasciato nell’ombra per troppo tempo.

Dopo il successo degli anni scorsi , che ha visto la consegna del Premio Filoteo Alberini nel 2017 ai Manetti Bros, nel 2018 ad Alessandro D’Alatri e nel 2019 a Paolo Genovese, l’Amministrazione Comunale ha voluto proporre l’ VIII edizione del Festival del Corto intitolato al suo cittadino più illustre, premiando Marco Bellocchio.

La direzione artistica della manifestazione è affidata, anche quest’anno, ad Antonio Pantaleoni, che, insieme al Consigliere Delegato alla Cultura Valeria D’Ubaldo e al distributore cinematografico Antonio Carloni, ha nominato una giuria popolare per visionare i numerosi cortometraggi arrivati, sia dall’Italia che dall’estero, tra i quali selezionare i finalisti che verranno poi giudicati dalla giuria di qualità, formata da professionisti del settore e premiati nella serata di domenica 30 agosto nella terrazza limitrofa al Cimema Teatro intitolato a Filoteo Alberini e oggetto di lavori di restauro, finanziati dalla regione Lazio.

I film sono stati tutti di altissimo livello, questo a testimoniare l’interesse creatosi attorno alla manifestazione, che punta alla qualità e alla promozione del cinema, soprattutto fra i più giovani, e della figura del geniale inventore Filoteo Alberini, legato indissolubilmente alla città di Orte.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha messo in campo le risorse necessarie per la realizzazione di questo evento culturale che mira a far conoscere la città di Orte ed il suo territorio ad un pubblico sempre più vasto attraverso il cinema di qualità; anche quest’anno infatti, il Festival Alberini si può pregiare della presenza – come main sponsor – della società REEL ONE che consegnerà il premio al miglior film.

La biografia di Marco Bellocchio

tratta da cinematografo.it , Fondazione Ente dello Spettacolo.

Nato a Piacenza il 9 novembre 1939 e cresciuto in una famiglia borghese della provincia emiliana (il padre avvocato, la madre insegnante), dopo aver frequentato tutte le scuole in Istituti religiosi (le medie dai fratelli delle Scuole Cristiane e il liceo dai Barnabiti di Lodi) ed essersi iscritto alla facoltà di Filosofia dell’Università Cattolica di Milano, nel 1959 si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Dopo aver seguito, a Londra, i corsi di cinema della ‘Slade School of Fine Arts’ (dove elabora una tesi sul cinema di Antonioni e Bresson), nel 1965 fa il suo esordio alla Mostra del Cinema di Venezia con “I pugni in tasca”, opera che affronta il progressivo sgretolamento dei valori su cui si basa la famiglia. Negli anni successivi si avvicina al cinema militante: il suo anticonformismo (e le sue tendenze ideologiche di estrema sinistra), trovano uno sbocco in film come “La Cina è vicina” (1967) e “Nel nome del padre” (1971).

Nello stesso periodo allestisce al Piccolo Teatro di Milano un’edizione politicizzata del “Timone d’Atene”, di William Shakespeare. Minor successo hanno invece film come “Sbatti il mostro in prima pagina” (1972) sul mondo del giornalismo, e “Matti da slegare” (1975) sui manicomi italiani, scritto con Silvano Agosti, Sandro Petraglia e Stefano Rulli. Dopo “Marcia trionfale” (1976) sugli ambienti delle caserme e del servizio militare, Bellocchio si dedica alla televisione con due produzioni: la regia del “Gabbiano” di Cechov (1977) e l’inchiesta collettiva “La macchina cinema” (1978). Nel 1982 – diciotto anni dopo “I pugni in tasca” – torna ad analizzare il suo passato familiare con “Gli occhi, la bocca” cui fanno seguito, nel 1984 “Enrico IV” (tratto dalla commedia di Luigi Pirandello) e “Il diavolo in corpo” (1986) una libera interpretazione del romanzo omonimo di Raymond Radyguet. Dopo “La condanna” (1991), vince l’Orso d’Argento al Festival di Berlino con “Il sogno della farfalla” nel 1994. Nel 1999 realizza “La balia” (tratto da una novella di Pirandello) che vince il David di Donatello per i costumi e quattro Ciak d’Oro, per la migliore attrice non protagonista, la fotografia, la scenografia ed i costumi. Nel 2003, con “Buongiorno, notte”, ottiene a Venezia il premio per il contributo artistico individuale di particolare rilievo. Tre anni dopo è al festival di Cannes con “Il regista di matrimoni”, film che ottiene anche i Nastri d’argento per il miglior soggetto e montaggio.

Il 2008 lo vede ancora una volta protagonista a Cannes con “Vincere”, un dramma che porta alla luce la storia d’amore segreta tra il Duce e la trentina Ida Dalser, che vale alla protagonista Giovanna Mezzogiorno il Nastro d’argento come migliore interprete femminile. Nello stesso anno partecipa anche al documentario “Negli occhi” che la stessa Mezzogiorno ha dedicato a suo padre Vittorio e che viene proposto nella sezione ‘Controcampo italiano’ della 66^ Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2012 è ancora una volta a Venezia con “Bella addormentata” (che vale al giovane Fabrizio Falco il premio Marcello Mastroianni, come miglior attore emergente) in cui riprende i suoi grandi temi – la gioventù, la libertà, la follia, la manipolazione politica del corpo e delle coscienze – mettendoli a confronto con uno dei casi più controversi del nostro Paese: quello di Eluana Englaro.

Nel 2007 riceve il Globo d’oro Golden Globe alla carriera. Nel 2011 riceve il Leone d’oro alla Carriera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel 2014 riceve il Premio Speciale dell’Ente David di Donatello. Dal 2014 è presidente della Cineteca di Bologna.

FILMOGRAFIA