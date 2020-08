Dal 29 agosto al 19 settembre il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo 2020

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Con l’edizione 2020 del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo, continua la scoperta dell’anima e della musica di un protagonista nascosto del nostro Seicento musicale. La bellezza, il fascino delle partiture e la finezza della scrittura strumentale di questo “Caravaggio della musica” torneranno protagonisti dal 29 agosto al 19 settembre di quest’anno in un imperdibile scenario che si snoda tra Viterbo, Caprarola, Bagnaia, Bolsena, Castiglione in Tiberina, Castel Sant’Elia, Civitella d’Agliano, Ronciglione, Tarquinia e Tuscania.

Pur nella sua attenzione ad una preziosa tradizione musicale del passato, la manifestazione si conferma anche un laboratorio di sperimentazione artistica e creativa, come testimonia anche per questo secondo anno la presidenza onoraria di Anna Fendi.

Ad aprire il festival, realizzato in collaborazione con il Polo Museale del Lazio, sarà il prossimo 29 agosto nel cortile di Palazzo Farnese a Caprarola la prima, eccezionale rappresentazione in tempi moderni della Circe, scritta da Stradella nel 1668 per celebrare l’ascesa alla porpora cardinalizia di Leopoldo de’ Medici. L’esecuzione, diretta da Andrea De Carlo, sarà affidata all’Ensemble Mare Nostrum , ormai un punto di riferimento nell’interpretazione delle opere stradelliane e della musica barocca romana, e vedrà la partecipazione del soprano Dorota Szczepanska, del soprano Giulia Bolcato e del basso Mauro Borgioni. Una seconda versione di questa operetta, completamente differente dalla prima, verrà eseguita dai giovani talenti dello STRADELLA Y(OUNG) – PROJECT a Villa Lante a Bagnaia il 4 settembre.

Il 7 settembre a Viterbo, il soprano Giulia Bolcato e il basso Marco Bussi intoneranno arie, cantate e duetti inediti stradelliani sul tema della città eterna nel programma Amor di Roma. L’11 settembre sarà poi la volta del recital di clavicembalo di Francesco Corti, vincitore del concorso di Bruges e uno dei migliori clavicembalisti al mondo.

Sonorità barocche e contemporanee torneranno a dialogare il 5 settembre nel concerto Notturni, alla Basilica di Castel S. Elia grazie alla performance del contrabbassista e compositore Daniele Roccato.

In questa edizione, con un programma di cantate del baritono Mauro Borgioni, lo sguardo del Festival si allarga alla musica di altri compositori del ‘600, come Giovanni Legrenzi, molto attivo nella Venezia di quel tempo e il cui stile fa pensare a un incontro con lo stesso Stradella durante un suo breve soggiorno nella città lagunare. Non mancherà poi l’attenzione anche agli artisti del territorio grazie alla sezione MUSICISTI DELLA TUSCIA: PASSATO E PRESENTE che prevede due concerti dedicati ad Andrea Adami da Bolsena e grazie anche alla nuova sezione MASSENZIO 2035, un ambizioso progetto di esecuzione integrale del compositore di Ronciglione.

La manifestazione conferma l’attenzione e il sostegno ai giovani artisti con il concorso NEWTRACKS@FBAS aperto a giovani ensemble, solisti e compositori da tutto il mondo, con i concerti degli alunni delle masterclass e con l’ormai consolidato STRADELLA Y(OUNG) – PROJECT.

Con l’originale spettacolo di musica e teatro L’ECCELLENZA ET TRIONFO DEL PORCO, protagonisti l’ensemble DRAMATODIA e Alberto Allegrezza, il 19 settembre a Viterbo si chiuderà questa edizione 2020.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria del concerto di apertura e del 4 settembre chiamare lo 0761 – 646052; per tutti gli altri concerti chiamare il 338 – 2559148.

Programma 2020

PREFESTIVAL

Lunedì 24 agosto 21:00 Ronciglione, Chiesa di S. Sebastiano

MASSENZIO 2035

Inaugurazione del progetto di esecuzione dell’integrale di Domenico Massenzio in collaborazione con il Comune di Ronciglione

STRADELLA Y-PROJECT

ANDREA DE CARLO direzione

CONCERTO DI APERTURA

Sabato 29 agosto 18:30 Caprarola, Palazzo Farnese

LA CIRCE #1

Operetta per 3 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella

ENSEMBLE MARE NOSTRUM

DOROTA SZCZEPAŃSKA Circe, soprano

GIULIA BOLCATO Zefiro, soprano

MAURO BORGIONI Algido, baritono

ANDREA DE CARLO direzione

Venerdì 4 settembre 18:30 Caprarola, Palazzo Farnese

LA CIRCE #2

Operetta per 3 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella

STRADELLA Y-PROJECT

MAYAN RACHEL GOLDENFELD Circe, soprano

FEDERICO FIORIO Zefiro, soprano

MASASHI TOMOSUGI Algido, baritono

ANDREA DE CARLO direzione

Sabato 5 settembre 18:30 e 21:00 Ronciglione, Chiesa di S. Sebastiano

NEWTRACKS@FBAS 2020

Concerto dei vincitori del concorso 2020 per giovani ensemble

Sabato 5 settembre 21:00 Viterbo, Chiesa di S. Silvestro

NOTTURNI

Composizioni e improvvisazioni di Daniele Roccato

DANIELE ROCCATO contrabbasso

Domenica 6 settembre 21:00 Castiglione in Teverina Piazza S. Giovanni

LOS YMPOSIBLES

Un viaggio musicale dalla Spagna del rinascimento al nuovo mondo

STRADELLA Y-PROJECT

ANDREA DE CARLO viola da gamba e direzione

Lunedì 7 settembre 21:00 Tarquinia, Scalinata della Chiesa di S. Maria in Castello

AMOR DI ROMA

Arie e cantate sulla città eterna di A. Stradella

ENSEMBLE MARE NOSTRUM

GIULIA BOLCATO soprano

MARCO BUSSI baritono

ANDREA DE CARLO direzione

Venerdì 11 settembre 18:30 e 21:00 Viterbo, Chiesa di S. Pellegrino

RECITAL DI CLAVICEMBALO

FRANCESCO CORTI clavicembalo

Musiche di A. Stradella, A. Scarlatti, B. Pasquini, F. de’ Medici, G. F. Handel, D. Scarlatti

MUSICISTI DELLA TUSCIA: PASSATO E PRESENTE

Sabato 12 settembre 17:00 Bolsena, Chiesa di S. Cristina

LE OSSERVAZIONI

di Andrea Adami da Bolsena: La Cappella Sistina nel 1711

IL SETACCIO MUSICALE

Stefano Silvi direzione

Sabato 12 settembre 18:30 e 21:00 Viterbo, Chiesa di S. Pellegrino

CONCERTO DEGLI ALUNNI DELLA MASTERCLASS DI CLAVICEMBALO DEL M° FRANCESCO CORTI

MUSICISTI DELLA TUSCIA: PASSATO E PRESENTE

Domenica 13 settembre 18:00 Viterbo, Chiesa di S. Maria della Verità

LE OSSERVAZIONI

di Andrea Adami da Bolsena: La Cappella Sistina nel 1711

IL SETACCIO MUSICALE

Stefano Silvi direzione

Domenica 13 settembre 21:00 Ronciglione, Chiesa di S. Sebastiano

LOS YMPOSIBLES

Un viaggio musicale dalla Spagna del rinascimento al nuovo mondo

STRADELLA Y-PROJECT

ANDREA DE CARLO viola da gamba e direzione

Giovedì 17 settembre 21:00 Civitella d’Agliano Chiesa di San Pietro e Callisto

SORGEA DAL SEN DI LETE

Le cantate per basso di Giovanni Legrenzi

MVSICA PERDVTA

MAURO BORGIONI baritono

Sabato 19 settembre 18:30 Viterbo, Chiesa di Santa Maria Nuova

L’ECCELLENZA, ET TRIONFO DEL PORCO

di Giulio Cesare Croce (Ferrara, 1594)

DRAMATODIA

ALBERTO ALLEGREZZA Recitazione e costumi

GIOVANNNI BELLINI Tiorba

