NewTuscia – VITERBO – Incidente senza conseguenze alle 10 circa al quartiere Pilastro, in via Barbieri all’intersezione con via Danielli.

Due auto si sono scontrate frontalmente, probabilmente per l’alta velocità o il non rispetto della precedenza.

Sul posto una pattuglia della Polizia locale di Viterbo che sta effettuando i rilievi dell’incidente.