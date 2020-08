Monterosi Fc: resoconto prima uscita stagionale

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo.

Monterosi Fc-Equipe Lazio 3-2

Monterosi Fc: Salvato (1’st Torelli) Piroli (30’ Piroli) Petti (11’st Berardi) Angeli (1’st Costantini, 40’st Fauzia) Capodaglio (11’st Nappi) Camara (1’st Marianelli) Iorio (1’st Squerzanti) Pellacani (15’st Tomassi) Sowe (11’st Belardelli) Borrelli (11’st Francucci) Sivilla (15’st Zambrini). All. D’Antoni

Equipe Lazio: Russo Vagnoni Trasimeni G. Criscuolo Signorello Valentini Tortori Mastromattei Selvaggio Fatati Bezziccheri. Entrano nella ripresa: De Pietto, Trasimeni S., Ferrari Maxim De Fato Marini Marchionni. All. Baiocco

Reti: 30’ Sivilla, 2’st Tortori, 23’st Squerzanti, 34’st Zambrini, 39’st Marchionni

A quasi sei mesi di distanza dallo spiacevole lockdown riecco in campo il Monterosi. Prima uscita stagionale dopo tre settimane di allenamenti per la squadra di D’Antoni che riceve al Martoni i ragazzi dell’Equipe Lazio.

Monterosi subito pericoloso su due invenzioni di Borrelli per la testa di Petti (traversa) prima e Sowe poi. Il vantaggio biancorosso è confezionato al 30’ dalla premiata ditta Sowe-Sivilla. Assist sotto misura dell’ex Turris per l’attaccante molisano che sul primo palo non sbaglia.

Ad inizio ripresa sugli sviluppi di una palla ferma arriva il pareggio degli ospiti con Tortori. Dopo una decina di minuti inizia la girandola di cambi ed i giovani lanciati da D’Antoni non sfigurano. Al 24’st servito da Marianelli è Squerzanti a girarsi bene evitando due avversari e battere De Pietto per il 2-1 del Monterosi. Marianelli è protagonista di un altro assist al 35’ per il tapin in tuffo di Zambrini: 3-1. Equipe Lazio accorcia ancora le distanze nel finale con Marchionni per il 3-2.

Prossima uscita per il Monterosi mercoledì pomeriggio ore 17 contro l’Unipomezia di Solimina. Per l’Equipe Lazio appuntamento a sabato 29 ore 17.00 a Trastevere.

SPOGLIATOI: D’ANTONI SODDISFATTO

“Tornare a giocare una partita di novanta minuti dopo sei mesi di stop non è facile per nessuno – dichiara il tecnico del Monterosi – Sono soddisfatto dell’approccio di tutto il gruppo, in particolar modo dei giovani che sono riusciti a mettersi in evidenza nella ripresa. L’inizio della stagione è ancora lontano ma la strada intrapresa è quella giusta”.