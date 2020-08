Maury’s Com Cavi Tuscania, riconfermato lo staff medico-sanitario agli ordini del dott. Potestio

NewTuscia – TUSCANIA – Tutto pronto in casa Tuscania Volley per l’avvio della preparazione atletica in vista dell’esordio domenica 18 ottobre a Montefiascone con Sabaudia.

A vigilare su uno dei momenti più delicati e importanti della stagione sarà un’equipe medico-sanitaria di prim’ordine, ancora una volta coordinata dal dottor Domenico Potestio.

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, consulente ortopedico dell’Arma dei Carabinieri, già membro della Faculty Anca della società italiana di Artroscopia e attualmente membro del comitato educational della società italiana artroscopia ginocchio arto superiore sport cartilagine e tecnologie ortopediche, il noto professionista ci presenta i suoi collaboratori.

“Il 31 agosto si riparte, con la nuova stagione che per il terzo anno mi vede a capo dello staff sanitario. Si inizierà come di rito con gli esami medico sportivi degli atleti ed anche quest’anno abbiamo la fortuna di essere supportati dall’esperienza del dottor Francesco Giuseppe Potestio già medico sportivo della Top Volley Latina del Latina Calcio e della Nazionale Italiana di Scherma e Kendo con cui ha affrontato anche un’avventura olimpica. Ritengo che lo staff sanitario sia di primissimo livello grazie anche alla presenza della confermatissima fisioterapista Erika Beatriz Acevedo, e del nuovo innesto Mauro Fringuelli che sostituirà Gaetano Bultrini”.

“Con il nostro coach -prosegue- è già nato lo scorso anno un ottimo feeling e la fiducia e stima reciproca che si è creata renderà il lavoro e la comunicazione molto semplice. Questa stagione sarà caratterizzata quanto meno nella fase iniziale dal problema Covid.

Grazie al supporto di Cmo, centro di medicina occupazionale, società leader nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, stiamo mettendo a punto un protocollo operativo per permettere ai ragazzi di allenarsi e di giocare nella massima sicurezza. Istituiremo la figura del Covid manager e per cominciare tutti i membri della squadra si presenteranno al raduno dopo aver effettuato un test sierologico. Vorrei concludere questa presentazione augurando le migliori fortune al nostro ormai ex capitano Buzzelli per la sua nuova avventura, conscio che sarà difficile trovare nella nuova squadra una persona così capace di fare da trait d’union tra lo staff ed i giocatori. Forza Tuscania”.

La dott.ssa Erika Beatriz Acevedo è laureata in Fisioterapia con specializzazione in Posturologia Terapia respiratoria.

“Il mio approccio – spiega – è multidisciplinare quindi lavoro assieme all’ortopedico al trattamento delle patologie che possono derivare da un gesto atletico con l’obiettivo di un recupero rapido e completo del giocatore. Normalmente gli infortuni avvengono durante la fase di preparazione atletica per questo lavoro a contatto diretto con il preparatore atletico anche per stabilire i carichi di lavoro e considerare eventuali patologie. In particolare, mi interesso della postura dei ragazzi perché da lì potrebbero derivare possibili patologie. Usiamo moltissimo il trattamento con la Tecar per il dolore e il gonfiore fin dalla prima seduta di allenamento, lavoriamo sul microcircolo in modo da ridurre gli stati infiammatori e gli edemi.

Lavoro a stretto contatto anche con il coach per capire meglio qual è la qualità del dolore del ragazzo e stabilire come ‘spingere’ con i trattamenti che riguardano, oltre la tecarterapia, anche laserterapia, ultrasuoni e onde d’urto (ginocchio)”.

Infine, Mauro Fringuelli. Massofisioterapista e infermiere, si occuperà di massaggi e scarichi, prima e dopo allenamenti e partite.

“Dopo la sospensione causa Covid – ci dice – finalmente si riprende a giocare. Personalmente sono entusiasta di ricominciare e ringrazio la società per avermi riconfermato per il terzo anno consecutivo. Speriamo di toglierci molte soddisfazioni e lavoreremo tutti per questo obiettivo”.

A chiusura, il GM Alessandro Cappelli: “Siamo estremamente orgogliosi dello staff che assiste il nostro gruppo da ormai diverse stagioni, si tratta di professionisti che oltre a mettere a nostra disposizione le loro conoscenze aggiungono quella giusta dose di passione e di attaccamento ai nostri colori. Dalla dott.ssa Acevedo che ci ospita giornalmente nel proprio studio e mette a disposizione anche il proprio personale al massofisioterapista Fringuelli, sempre presente con la prima squadra e pronto ad ogni esigenza.

Una menzione particolare la devo alla famiglia Potestio, da moltissimi anni al nostro fianco, il dott. Pino nostro medico sportivo da sempre, non dimentichiamo il dott. Vincenzo, negli anni passati medico sociale, ma che ancora oggi mette a disposizione il proprio studio per tutte le urgenze, e poi il dott. Domenico, attuale nostro medico sociale e nostro primo tifoso. A loro va il più sentito ringraziamento da parte di tutto il Tuscania Volley”.

DIDA: Domenico Potestio

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici