NewTuscia – VITERBO – Tamponamento di 3 auto su strada Tuscanese all’altezza del distributore di benzina Cancellieri.

Non ci sono feriti di rilievo. Sono una persona è stata portata in ospedale per accertamenti benché cosciente.

Sul posto la Polizia locale di Viterbo che sta gestendo il traffico e prendendo i rilievi del sinistro.