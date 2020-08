Premio fotografico Philipp Bordignon: presto il via all’invio delle foto

NewTuscia – VITERBO – Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale del Premio fotografico Philipp Bordignon “Viterbo nei ricordi… agli occhi del mondo”, che vedrà il Rotary Club cittadino impegnato nell’organizzazione di questa seconda edizione.

I ricordi di una città bellissima, piena di storia, vista dagli occhi dei giovani, ragazzi e ragazze tra i 14 e 30 anni: a loro è infatti dedicato il concorso voluto per immaginare quel mondo fotografato da Philipp, prematuramente scomparso e parte integrante del Rotary Club.

Per partecipare basta scattare o scegliere una propria foto che ritrae la città dei papi, immortalata nei suoi storici monumenti, nel meraviglioso verde che la circonda o ricordata nelle tradizioni più amate e nel folclore. Per questa ultima sezione un esempio potrebbe essere la diversa, ma sempre emozionante, edizione della Festa di Santa Rosa, che per la prima volta nella storia vedrà la “Macchina” Gloria montata direttamente sul sagrato del monastero che ospita la piccola santa viterbese.

Una semplice idea, che va a sommarsi alle fontane, alle torri, ai sampietrini con i loro meravigliosi riflessi d’acqua nei temporali estivi, ma anche ai tramonti che colorano le mura medievali, o agli arcobaleni che talvolta circondano chiese e palazzi.

C’è da sbizzarrirsi a caccia dello scatto più bello, il migliore di ogni categoria (“Viterbo nei monumenti”, “Viterbo nel paesaggio”, “Viterbo nelle tradizioni e nel folklore”) vincerà un buono del valore di 400 euro, da utilizzare per l’acquisto di accessori per la fotografia presso l’esercizio Foto Video Mecarini.

Per partecipare, con iscrizione gratuita e aperta a tutti i compresi nella fascia d’età prevista dal regolamento, basta compilare la scheda di partecipazione al link http://www.celleno.com/BandoViterbo.pdf, sito dove è possibile anche visionare l’intero regolamento. Le foto dovranno essere inviate nel mese di settembre 2020.

Siete ancora a leggere il cellulare? Alzate lo sguardo: la città più bella del mondo attende la vostra attenzione.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080