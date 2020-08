Il Lago Sotto le Stelle, esclusiva navigazione del lago in notturna con sbarco e cena a Marta

NewTuscia – MARTA – Visto che il clima ci favorisce benevolo anche per i prossimi giorni, e considerate le numerose richieste, siamo lieti di ripetere ancora l’evento in notturna sul lago con cena. Una navigazione dolce sul lago, per andare a scoprire le isole Bisentina e Martana sotto la luce dorata del tramonto, accompagnati dal racconto storico-artistico e naturalistico della guida nazionale Vera Risi.

Dopo la circumnavigazione delle isole si raggiunge la costa di Marta dove si sbarca per cenare al ristorante Il Pirata. Un raffinato menu di lago completo di tutte le portate, accoglie il gruppo per celebrare il lago anche a tavola. Dopo la cena si rientra in battello al porto di Capodimonte navigando sotto il primo quarto di luna ed ascoltando alcuni stralci letterari dedicati al lago e al territorio.

L’evento si replica martedì 25 agosto. Si accettano prenotazioni entro le ore 19 di domenica 23 agosto.

Partenza alle ore 19,00 dal porticciolo di Capodimonte per imbarco sul battello.

I POSTI SONO LIMITATI, nel rispetto delle regole di comportamento previste dalle disposizioni in materia di contrasto al Covid19.

PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 328 0758968.